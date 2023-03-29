Супротивник намагається пришвидшити запуск Маріупольського порту, щоб уникнути проблем з військовою логістикою, зазначив радник мера Маріуполя.

У російських загарбників виникла серйозна проблема з військовою логістикою - вантажівки застрягли на ґрунтовій частині маріупольської траси.

Траса Маріуполь - Мелітополь/Крим знову у корках, все наглухо забито, через це перекидання супротивником підкріплення своїм посіпакам, палива та боєприпасів значно сповільнилося, написав радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко на своєму каналі в Telegram.

"Військові вантажівки намагаються прорватись через ґрунтову частину - лише більше паралізують затор… Добре, тому що перекидання військового підкріплення, поки живої сили, палива та БК значно сповільнено… саме тому окупанти намагаються пришвидшити запуск Маріупольського порту, щоб уникнути проблем з військовою логістикою", - зазначив він.

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Раніше Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники накопичують техніку в районі Маріуполя. Варто відзначити, що раніше погода вже заважала окупантам перекидати підкріплення своїм посіпакам.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

За даними Генштабу Збройних сил України, які було опубліковано вранці 29 березня, загарбники упродовж минулої доби 57 раз невдало атакували українських воїнів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.

У Міноборони України зазначали, що ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні здібності на Бахмутському напрямку.

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