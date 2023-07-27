Мер міста розповів, що рух спротиву продовжує свою роботу.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі за тиждень знайшли вбитими чотирьох російських загарбників.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федеров під час брифінгу, пише Укрінформ. "За останній тиждень в різних частинах міста Мелітополя знайшли мертвими щонайменше чотирьох військових Російської Федерації, тіла яких були порізані", - повідомив він.

За його словами, загарбники зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку, тому потребують крові для поранених. Вони намагаються обманом примусити місцевих мешканців ставати донорами для "вагітних та онкохворих".

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Також окупаційна адміністрація замінює місцевих колаборантів на "своїх" людей, а поліцейських-перебіжчиків масово усувають від посад, урізають їм зарплатню, а деяких - звільняють після проходження детектора брехні.

Український спротив: останні новини

У липні партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що знищили у окупованому селі Великі Копані дві російські вантажівки. Внаслідок операції було ліквідовано шістьох російських загарбників.

Навесні партизани підірвали начальника дільничних "поліції" Мелітополя Сергія Сковирка.

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