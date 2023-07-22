Переганяючи військову техніку п'яні росіяни створюють ДТП, констатує мер Мелітополя Іван Федоров.

Російські окупанти стягнули до Мелітополя велику кількість танків і женуть колони військової техніки на Запорізький напрямок.

"Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об’їздних дорогах (Мелітополя, - УНІАН), так і по центральних вулицях. Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів. Мелітополь заполонили ворожі "Тигри", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, росіяни при цьому не зважають на рух цивільних авто у місті та не дотримуються правил дорожньго руху.

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"На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п'яні рашисти провокують ДТП. Вчора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. За інформацією очевидців після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом", - пише Федоров, зазначивши, що ворог продовжує чинити терор щодо мирного населення.

Водночас мер Мелітополя додав, що "ворог так само швидко повертається з лінії фронту з грудами розбитої техніки".

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, наразі Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом, росіяни зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Як розповіли у Генштабі, на сьогодні близько 90% знищених російських окупантів - це робота ракетних військ та артилерії. Західні високоточні ракетно-артилерійські системи допомогли нашим захисникам скомбінувати та створити далекобійний "вогневий кулак", який потужно та влучно б'є по загарбниках.

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