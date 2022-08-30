Вороги, напевно, навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах, зазначив мер Мелітополя.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про знищення низки мелітопольських окупантів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти, напевно, навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК (боєкомплект - Ред.) у Михайлівці", - зазначив мер.

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Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивникам, зокрема, вдалося захопити Мелітополь.

Проти ворогів активно борються партизани, в місті не раз були вибухи.

30 серпня ЗМІ дізналися, що у Мелітополі партизани біля "обителі розпусти" - готелю "Цитадель" - підірвали машини співробітників Федеральної служби безпеки РФ.

За даними журналістів, співробітники спецслужби ворога у цьому готелі зазвичай розважалися з місцевими дівчатами легкої поведінки.

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