Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про знищення низки мелітопольських окупантів.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Окупанти, напевно, навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК (боєкомплект - Ред.) у Михайлівці", - зазначив мер.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивникам, зокрема, вдалося захопити Мелітополь.
Проти ворогів активно борються партизани, в місті не раз були вибухи.
30 серпня ЗМІ дізналися, що у Мелітополі партизани біля "обителі розпусти" - готелю "Цитадель" - підірвали машини співробітників Федеральної служби безпеки РФ.
За даними журналістів, співробітники спецслужби ворога у цьому готелі зазвичай розважалися з місцевими дівчатами легкої поведінки.