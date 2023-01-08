Пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства.

Під час атаки РФ по Харківській області ввечері 7 січня було пошкоджено нафтопереробне підприємство у Мерефі.

Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності, повідомив речник ДСНС Євген Василенко у коментарі "Суспільне Харків".

"Завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. … За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — сказав він.

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Удар по Харківщині ввечері 7 січня

Ввечері в суботу, 7 січня, російськи окупанти завдали удару по Харківщині. За попередніми даними, ворог завдав удару ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Сповіщали, що в місті Мерефа, яке розташоване у 30 кілометрах від Харкова, є прильоти. Крім цього, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. За інформацією Харківської обласної прокуратури, також є один поранений.

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