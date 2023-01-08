На місці удару працюють рятувальники.

Ввечері в суботу, 7 січня 2023 року, російськи окупанти завдали удару по Харківщині. Внаслідок атаки є прильоти в місті Мерефа, яке розташоване у 30 кілометрах від Харкова.

Як повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов, на місці удару працюють рятувальники.

"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", – зазначив він.

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Пізніше радниця голови Харківьскої облради Наталія Попова повідомила, що медики не змогли врятувати постраждалого.

"На жаль, у Мерефі після прильоту одна людина загинула. Медики не змогли реанімувати", – написала вона.

Інформацію підтвердив і Синєгубов.

"За уточненими даними обласного Центру екстренної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік", – зазначив він.

Війна в Україні: що відбувається на Харківщині

1 січня 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ворог посилив контррозвідувальні заходи на окупованій Харківщині. Окупанти проводять розшук проукраїнськи налаштованого населення.

30 грудня 2022 року на Харківщині автомобіль із подружжям підірвався на російському вибуховому пристрої. 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.

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