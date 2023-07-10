Наразі про деталі атаки нічого невідомо.

У ніч на понеділок, 10 липня, у Миколаєві пролунав вибух, місто обстріляли російські загарбники.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі підтвердив вибух та повідомив, що російські окупанти могли обстріляти місто з зенітно-ракетних комплексів C-300. "Припускаємо, що С-300. Є ще пуск", - написав він, пізніше спростувавши другий пуск.

О 01:01 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали, що у Миколаївській та Херсонській областях є загроза балістики. Наразі тривогу вже скасували.

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Червоними на карті залишаються Донецька та Харківська області - там повідомляли про активність російської тактичної авіації.

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