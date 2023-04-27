З'ясувалося, що ворог бив "Калібрами", а не С-300.

Нічний удар по Миколаєву, в результаті якого загинув один цивільний і ще 23 отримали поранення, було завдано ракетами "Калібр", а не С-300, як повідомлялося раніше. Уточнені дані повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", – йдеться у повідомленні.

В результаті удару було зруйновано один приватний будинок, ще один пошкоджено. Також істотних руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка і одна історична будівля. Загинула одна людина, 23 отримали поранення, зокрема дитина.

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"Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення", – заявив Назаров.

Удар по Миколаєву - що відомо

Минулої ночі після опівночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Губернатор регіону Віталій Кім написав у своєму Телеграм-каналі, що попередньо стріляли ракетами С-300.

Протягом ночі на місці тривали оперативно-рятувальні роботи. У міру ліквідації наслідків обстрілу кількість виявлених постраждалих постійно зростала.

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