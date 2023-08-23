Дев’ять дронів вдалося знищити, але є руйнування. Спалахнула пожежа.

Сьогодні вночі ворог завдав дронового удару по Одещині, є влучання у зерносховище.

Про це повідомила прес-служба Сил оборони півдня України. Зазначається, що проягом ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Атака здійснена із східного узбережжя Азовського моря. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 9 дронів типу "Shahed-136/131".

"Але нажаль є влучання. Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - розповіли військові.

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За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих нема.

За даними очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини.

"Ціль ворога - цивільна інфраструктура регіону. У виробничо-перевантажувальних комплексах спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв. м. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", - наголосив Кіпер.

Удари окупантів по Одеській області

У ніч на 14 серпня окупанти вдарили по Одесі 8 "Калібрами" та 15 ударними дронами "Шахед". Внаслідок падіння уламків пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житлові будинки, аптеки. Постраждало троє працівників гипермаркету Fozzy – після атаки, через значні руйнування він закрився. Майже 300 людей втратили роботу.

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