Під час атаки ворог застосував ледь не все різномаїття свого ракетного потенціалу.

В Одесі через удар, який ворог завдав сьогодні вночі, зросла кількість постраждалих, серед них – рятувальники.

Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, внаслідок нічної атаки по місту постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.

"До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них – рятувальник. У людей – осколкові поранення та отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - заявив він.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", вночі по Миколаївщині та Одещині ворог застосував ледь не все різномаїття свого ракетного потенціалу.

"Хоча сили протиповітряної оборони працювали максимально потужно, знищивши на Одещині всі 12 "Шахедів" та два "Калібри", а на Миколаївщині - 3 "Іскандер-К". На жаль, не всі ракети вдалось знищити, зокрема, надскладні для ураження надзвукові ракети типу Х-22 та "Онікс", - розповіли у командуванні.

Зокрема, ворог атакував порти Великої Одеси, пошкоджень зазнала портова інфраструктура, але армія РФ влучила також в об'єкти ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. "Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник", - йдеться у повідомленні.

В Миколаєві постраждало 19 людей, з них 5 дітей. Під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів у місті дістали тіло загиблого, ще 2 людей вдалось врятувати.

атака на південь України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська армія завдала потужного удару по Одещині та Миколаївщині. У Миколаєві внаслідок влучання ракети зруйновано два верхні поверхи триповерхового будинку, виникла масштабна пожежа, пошкоджень зазнали кілька навколишніх будівель. Пошкоджено близько півтора десятки приватних гаражів, пожежу в них також оперативно ліквідовано.

В Одесі пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти портової інфраструктури, житлові будинки, в Одеському районі - складські приміщення приватного підприємства. В Одесі чотири люди зазнали поранень, серед них – підліток. Ще одну людину знайшли мертвою під завалами.

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