Ситуація на території Одеської області залишається напруженої та тривожною.
Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ситуація залишається напруженої та тривожною, тому що кожної ночі, кожного дня у нас лунають сигнали повітряної тривоги, сьогодні теж було тривожно. Сьогодні вчергове відзначилися наші сили протиповітряної оборони - було знищено дві ворожі ракети типу "Онікс", які були запущені з території окупованого Криму. Напередодні така сама ситуація - знову знищені дві ракети", розповів він.
"Наші Збройні сили, сили Одеського регіону теж тримають у відповідному тонусі. Наприклад, угруповання Чорноморського флоту РФ, яке, як вони вважають, знаходиться на безпечній відстані", - додав він.
За словами Братчука, зараз у ворога немає можливості провести десантну операцію, тому він застосовує тактику ракетних ударів по області.
Як повідомляв УНІАН, за даними Оперативного командування "Південь", ворожий флот збільшив до трьох кількість підводних човнів у Чорному морі. Таким чином окупанти намагаються мінімізувати втрати на морі. Зараз у готовності до ракетного удару перебувають 28 "Калібрів" на двох надводних ракетних кораблях і трьох підводних човнах.
Крім того, у складі ворожого корабельного угруповання перебувають 3 великих десантних корабля, які готові до виконання бойових завдань.
17 червня в акваторії Чорного моря ракетами було уражено буксир чорноморського флоту РФ "Василь Бех", який транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад і ЗРК "Тор".
На поточному тижні, до цієї події, у складі ворожого корабельного угруповання був один підводний човен з крилатими ракетами на борту.