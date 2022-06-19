Зараз у ворога немає можливості провести десантну операцію, тому він застосовує тактику ракетних ударів по області.

Ситуація на території Одеської області залишається напруженої та тривожною.

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація залишається напруженої та тривожною, тому що кожної ночі, кожного дня у нас лунають сигнали повітряної тривоги, сьогодні теж було тривожно. Сьогодні вчергове відзначилися наші сили протиповітряної оборони - було знищено дві ворожі ракети типу "Онікс", які були запущені з території окупованого Криму. Напередодні така сама ситуація - знову знищені дві ракети", розповів він.

"Наші Збройні сили, сили Одеського регіону теж тримають у відповідному тонусі. Наприклад, угруповання Чорноморського флоту РФ, яке, як вони вважають, знаходиться на безпечній відстані", - додав він.

За словами Братчука, зараз у ворога немає можливості провести десантну операцію, тому він застосовує тактику ракетних ударів по області.

Як повідомляв УНІАН, за даними Оперативного командування "Південь", ворожий флот збільшив до трьох кількість підводних човнів у Чорному морі. Таким чином окупанти намагаються мінімізувати втрати на морі. Зараз у готовності до ракетного удару перебувають 28 "Калібрів" на двох надводних ракетних кораблях і трьох підводних човнах.

Крім того, у складі ворожого корабельного угруповання перебувають 3 великих десантних корабля, які готові до виконання бойових завдань.

17 червня в акваторії Чорного моря ракетами було уражено буксир чорноморського флоту РФ "Василь Бех", який транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад і ЗРК "Тор".

На поточному тижні, до цієї події, у складі ворожого корабельного угруповання був один підводний човен з крилатими ракетами на борту.

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