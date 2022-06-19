Ракети запускали з території тимчасово окупованого Криму.

В ніч з суботи на неділю, 19 червня, російські окупанти завдали два ракетних удари по Одеській області.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

В офіційному повідомленні ОК "Південь" зауважує, що ворог атакує Одещину з метою тиску.

"Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави", - наголосили в ОК.

"Суспільне Одеса" з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь" сповіщає, що за останній тиждень російські військові атакували Одеську область шістьома ракетами типу "Онікс". Всі ракети були збиті українськими військовими.

Як писав УНІАН, цієї ночі на території Одеси та Одеської області було двічі оголошено повітряну тривогу - з 00.55 до 01:22 та з 01:58 до 02:25.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Одещину. Він відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області. Також президент відвідував Миколаївщину.

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