Супротивник перегруповує кораблі, зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Ситуація в Одесі та області на сьогодні є контрольованою, обстрілів ворог не проводив.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив речник штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, зараз йде перегрупування кораблів Чорноморського флоту Росії, і є загрози з боку стратегічної авіації Російської Федерації.

"Ситуація на разі контрольована. Був вночі сигнал повітряної тривоги. Обстрілів немає, це найголовніше...", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста. Зокрема, супротивник обстрілював Одесу з корабельної артилерії, завдавав авіаудари, були жертви та постраждалі.

На початку травня в Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомили, що в нашій країні вже задокументовано загибель через широкомасштабну агресію РФ 3 381 особи.

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