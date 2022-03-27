Зловмисника взяли під варту, зазначили в Одеській обласній прокуратурі.

В Одесі заарештовано чоловіка за заклики в соцмережах перейти на бік ворога.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що фігурант з початку цього року по 24 березня поширював у мережі Facebook матеріали із закликами до здачі територій України ворогові. Також підозрюваний закликав українців переходити на бік окупаційних військ країни-агресора.

"Таким чином, своїми публікаціями агітатор закликав до зміни держкордонів України. У підозрюваного виявлені і вилучені документи, речі, які свідчать про його підтримку країни-агресора", - сказано в повідомленні.

Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) взято під варту.

Нагадаємо, РФ увірвалася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бив по Одесі з корабельної артилерії.

13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попереджав, що ворог готується до здійснення висадки десанту в Одесі та регіоні.

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