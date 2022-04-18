Безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня здійснював повітряну розвідку..

В Одеській області українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".

"Сьогодні, 18 квітня, в Одеській області військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку", – сказано в повідомленні.

Росіяни продовжують обстрілювати Одещину, але ситуація під контролем

Окупанти й надалі намагаються підло обстрілювати Одещину з окупованого Севастополя та Криму, але українська ППО зупиняє їхні кровожерливі плани. Про це повідомлять ВМС ЗС України.

За словами командувача військово-морських сил ЗСУ ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем ЗСУ, ВМС разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта.