Українські війська готові зустрічати противника.

Російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати Одеську область, але українська система протиповітряної оборони зупиняє плани ворога.

Про це повідомляють ВМС ЗС України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, днями командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та Одеської області.

Так, керівник флоту перевірив організацію бойової служби та посилення об’єктів місцевої інфраструктури і поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах. Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони нашої країни з морського напрямку.

За його словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем ЗСУ, ВМС разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта.

"Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору було підготовлено та розгорнуто позиції для зустрічі ворога з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбниках", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що російські окупанти й надалі "намагаються підло обстрілювати Одещину з окупованого Севастополя та Криму, але українська ППО зупиняє їхні кровожерливі плани".

Захоплення Одеси не матиме успіху

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Зокрема у цій ситуації багато залежить від розвитку подій на Південнобузькому напрямку. Наскільки відомо, там вдалося зупинити просування противника.

"Тому поки противнику не вдається форсувати Південний Буг, можна сказати, що його наміри захопити Одесу не матимуть успіху", – зазначив експерт.

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