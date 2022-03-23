Терорист купив в Одесі кілограм вибухівки.

В Одесі затримано колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Про це журналістам повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що фігурант брав участь у бойових діях на тимчасово окупованій території Донбасу.

Встановлено, що у 2015 році він добровільно приєднався до так званої "Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського", де "служив" у складі підрозділу матеріального забезпечення.

Згодом, зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Весь час він ретельно приховував свою участь в "ДНР".

В Одесі він потрапив у поле зору спецслужби, коли придбав 1 кг вибухової речовини "гексоген".

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше повідомлялося, як біля Кривого Рогу взяли в полон бойовика з "ДНР", який "просив їсти".

Вас також можуть зацікавити новини: