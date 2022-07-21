В Одесі вночі не було ворожих обстрілів, зазначив речник Одеської воєнної адміністрації.

На Південному напрямку фронту російські окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку.

В Одеській області є висока загроза ракетних атак супротивника, попередив у Telegram спікер обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.

Речник ОВА додав, що ніч в Одесі пройшла без обстрілів.

Братчук також повідомив, що на Одещині триває збір врожаю.

"…Аграрії Одещини забезпечать регіон зерном та борошном...", - підкреслив він.

Нагадаємо, російські окупанти після масштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, не раз обстрілювали Одесу та Одеську область. Були жертви та постраждалі.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникам. Увечері 20 липня Сергій Братчук повідомив, що упродовж доби захисники України завдали удари по двох складах з ворожими боєприпасами та обстріляли воєнні бази супротивника на захоплених територіях.

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