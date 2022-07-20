Протягом доби українські військові вдарили по двох складам з боєприпасами та воєнним базам російської армії на окупованих територіях.
Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Йдеться про базу рашистів у Новій Каховці (Херсонська область) та Енергодарі (Запорізька область), а також складах з БК в Горлівці (Донецька область) і в районі Чорнобаївки (Херсонська область).
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.
Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.
Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.
Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.
У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
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