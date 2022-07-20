ЗСУ завдали удару по окупантах на півдні і сході країни.

Протягом доби українські військові вдарили по двох складам з боєприпасами та воєнним базам російської армії на окупованих територіях.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Йдеться про базу рашистів у Новій Каховці (Херсонська область) та Енергодарі (Запорізька область), а також складах з БК в Горлівці (Донецька область) і в районі Чорнобаївки (Херсонська область).

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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