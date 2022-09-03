В одному з районів Одеської області планують підривати боєприпас часів Другої світової війни.

На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, місцевих закликали не лякатися.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни. Не лякайтеся", - зазначив він.

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Нагадаємо, після того, як Росія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в Одеській області не раз лунали вибухи - супротивники обстрілювали регіон з різного озброєння. Через загарбників було багато жертв та постраждалих.

На початку вересня заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін сказав, що в Україні через окупантів вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - були поранені.

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