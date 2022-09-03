На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, місцевих закликали не лякатися.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни. Не лякайтеся", - зазначив він.
Нагадаємо, після того, як Росія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в Одеській області не раз лунали вибухи - супротивники обстрілювали регіон з різного озброєння. Через загарбників було багато жертв та постраждалих.
На початку вересня заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін сказав, що в Україні через окупантів вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - були поранені.