Ще 5,5 тисяч людей отримали поранення.

З початку війни в результаті ворожих обстрілів загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він повідомив, що поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни.

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"Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей - і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав Єнін.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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