В Одеській області з Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну.
Про інцидент у звіті за добу, 3 липня, розповів речник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.
"З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вчасно виявлена, вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС (Військово-морських сил - Ред.), які забезпечили її контрольований підрив на місці", - сказав Назаров.
Він додав, що море невпинно нагадує про небезпеку, яку в собі має.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, в Одеському регіоні діє заборона на купання в водоймах, зокрема в Чорному морі.
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