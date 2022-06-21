В результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

У Коблево хвилями до берега принесло морську міну російських окупантів, вона безконтрольно здетонувала.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо підсумків за 20 червня.

"Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала", - мовиться у дописі.

У Командуванні наголосили, що ніхто не постраждав саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах.

Як раніше повідомляв УНІАН, після того, як Російська Федерація "викинула" у Чорне море міни, щоб заблокувати прохід кораблів, до українських берегів час від часу хвилями приносить морські міни. Така ситуація небезпечна для відпочивальників та жителів прибережних районів.

Так, 11 червня в Одеській області, купаючись у морі, відпочивальник загинув внаслідок вибуху міни. У соціальних мережах очевидці повідомили, що сім'я переселенців з Донецької області прийшла на пляж, чоловік пішов купатися і в морі підірвався на міні.

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