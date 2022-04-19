Після затримання він був переданий працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.

В Одеській області співробітники Нацгвардії затримали чоловіка, який фотографував місцезнаходження блокпоста.

Про це повідомили в прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

В ході перевірки смартфона чоловіка, правоохоронці виявили знімки з іншими блокпостами і бойовими позиціями українських військових.

Зазначається, чоловік виявився громадянином Молдови. Навіщо він знімав військові позиції ЗСУ, не зміг пояснити. Після затримання він був переданий працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Одесі затримали трьох ймовірних пособників окупантів. Трьох чоловіків, що пересувалися в автомобілі, затримали біля одного з блокпостів. У їхніх мобільних телефонах виявлено фотографії військових об'єктів, зокрема блокпостів.

Крім того, в телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими.

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