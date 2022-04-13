Проводяться відповідні невідкладні заходи / фото УНІАН

В Одесі затримали трьох ймовірних поплічників окупантів.

Про це повідомили журналістам в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що трьох чоловіків, які пересувалися в автомобілі, затримали біля одного з блокпостів. У їхніх мобільних телефонах виявлено фотографії військових об'єктів, зокрема блокпостів.

Крім того, в телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими, багато груп російського походження.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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