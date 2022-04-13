У телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими.

В Одесі затримали трьох ймовірних поплічників окупантів.

Про це повідомили журналістам в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що трьох чоловіків, які пересувалися в автомобілі, затримали біля одного з блокпостів. У їхніх мобільних телефонах виявлено фотографії військових об'єктів, зокрема блокпостів.

Крім того, в телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими, багато груп російського походження.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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