За інформацією президента. сили ППО України знищили понад 140 повітряних цілей.

Вранці 17 листопада Росія здійснила масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом росіяни запустили близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО України знищили понад 140 повітряних цілей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема, "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали", - зазначив він.

За словами Зеленського, ціллю РФ була українська енергетична інфраструктура, є знеструмлені райони, постраждалі та жертви:

Відео дня

"На жаль, є пошкодження об'єктів від влучень і падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули і ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. На сьогоднішній день є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків і відновлення".

Також президент додав, що до відбиття цієї атаки були залучені пілоти F-16, "сушок" і МіГів, мобільні вогневі групи, РЕБ.

Новина доповнюється...