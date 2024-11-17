Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

Вранці неділі, 17 листопада, Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок ударів серйозно пошкоджено обладнання.

Як заявили у пресслужбі ДТЕК, серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

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Ракетна атака Росії - головні новини

Вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет. У Повітряних силах України повідомили, що пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників розпочалися о 05:42, згодом РФ запустила "Калібри", "Кинджали".

Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину, Чернігівщину, Полтавщину та Вінничину, у різних містах лунали вибухи.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку окупантів у місті зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням. У Міненерго повідомили, що РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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