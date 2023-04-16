Під завалами ще можуть перебувати 2 людини.

З-під завалів п’ятиповерхівки, яку російські окупанти атакували 14 квітня, вилучили тіло загиблої жінки. Загальна кількість жертв кривавого обстрілу міста на Донеччині зросла до 13, повідомляє ДСНС.

"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки. Наразі проведено розбір 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати. … Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення", – сповістили рятувальники.

Зазначається, що, за інформацією від Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 2 осіб.

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Раніше сьогодні з-під завалів на місці російського удару вилучили тіло загиблого чоловіка. Відтак, кількість жертв зросла до 12.

Російський удар по Слов'янську - сьогодні це варто знати

В п’ятницю, 14 квітня, російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області ракетами С-300. Шість з них потрапили по житлових будинках, ще одна – впала на території парку.

Загарбники влучили у три п’ятиповерхівки, одна з них частково зруйнована після обстрілу. Як у вечірньому зверненні сповістив президент України Володимир Зеленський, загалом пошкоджені та зруйновані внаслідок обстрілу 50 будинків.

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