У місті пролунало щонайменше 7 вибухів.

Російські війська в п'ятницю, 14 квітня, "накрили" обстрілами місто Слов'янськ (Донецька область) та зруйнували щонайменше три п'ятиповерхових будинки. Напередодні ворог також вгатив по місту ракетами С-300.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram. За його інформацією, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8.

"Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола", - повідомив він.

Також Єрмак вказав, що за попередніми данними від удару РФ загинув 1 українець. Ще 6 людей отримали поранення.

Сьогодні окупанти вдарили по Запорізькій області

Нагадаємо, що окрім воєнного злочину, який армія РФ скоїла проти мешканців Слов'янська, сьогодні від обстрілів також суттєво постраждало місто Оріхове Запорізької області.

Зранку про це також повідомив Андрій Єрмак, зазначивши, що для бомбардувань міста ворог задіяв літаки Су-25. На щастя, жертв серед цивільних не було.

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