Супротивники, зокрема, відкривали вогонь з реактивної артилерії.

У селі Катеринівка на Сумщині жінка загинула від осколкового поранення в шию.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що за день сьогодні, 8 серпня, росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Усього зафісковано понад 130 прильотів - зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Окупанти використовували і стрілецьку зброю.

"На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо, що у Сумській області було зафіксовано 200 "прильотів" з боку російських окупантів, обійшлося без загиблих.

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