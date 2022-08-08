У селі Катеринівка на Сумщині жінка загинула від осколкового поранення в шию.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Він зазначив, що за день сьогодні, 8 серпня, росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.
Усього зафісковано понад 130 прильотів - зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Окупанти використовували і стрілецьку зброю.
"На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка", - повідомив Живицький.
Нагадаємо, 6 серпня стало відомо, що у Сумській області було зафіксовано 200 "прильотів" з боку російських окупантів, обійшлося без загиблих.