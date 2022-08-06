Росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад.

Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Сьогодні зафіксовано близько 200 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад.

Так, у Глухівській громаді близько 11:00 був зафіксований обстріл з гранатометів (10 "прильотів") та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

У Есманьській громаді з 10:40 відбувався артобстріл території − 15 "прильотів", а між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії (38 "прильотів").

Крім того, у Шалигінській громаді після 11:00 був артобстріл (40 "прильотів"), о 12:33 обстріл продовжився (ймовірно із САУ) − 40 "прильотів".

Водночас Миколаївську громаду росіяни обстрілювали двічі за добу: після 19:00 − мінометний обстріл (7 "прильотів"), о 19:45 − артобстріл (попередньо − САУ) − 20 "прильотів".

"На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань - з'ясовується", - зазначив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сумську область ввечері та вранці російські окупанти обстріляли з мінометів та артилерії. Є руйнування домогосподарств у цивільних.

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