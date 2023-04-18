Російськи загарбники вдарили по селу, зазначили в Офісі генпрокурора.

Унаслідок чергового російського обстрілу Сумщини загинула 83-річна жінка.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у вівторок, 18 квітня, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 12:20 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району. "Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка", - повідомили в ОГПУ.

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Ситуація в Сумській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби росіяни здійснили обстріли прикордонних громад Сумщини - Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської. Зафіксовано майже 100 прильотів з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські винищувачі Су-35 запустили по регіону 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П, унаслідок ворожого удару загинули дві особи, а 10 - отримали поранення.

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