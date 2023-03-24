Вночі 24 березня росіяни здійснили масований удар по Сумській області, внаслідок якого загинули двоє та поранено 10 людей.
Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, під нічні обстріли з різних видів зброї потрапили території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.
"Масовано було обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 прильотів) та зі ствольної артилерії (20 прильотів). Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинули двоє осіб, поранено - 9. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток", - йдеться у повідомленні.
Крім того, по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду, травмовано одну людину.
По с. Вири Річківської громади окупанти здійснили авіаційний удар та удар дроном-камікадзе, в результаті пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи.
Також по с. Річки здійснено артилерійський обстріл: внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.
"Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарську техніку. Також вночі був обстріл Новослобідської громади. На щастя, без наслідків", - додали в ОВА.
Атака Росії вночі 24 березня - актуальне
Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 24 березня російські війська атакували Україну.
Стало відомо, що під ударом опинився Кривий Ріг Дніпропетровської області. Влада повідомила, що є попадання 5 БПЛА.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що 24 березня Росія била по Україні дронами, ракетами і керованими авіаційними бомбами.