Під нічні обстріли з різних видів зброї потрапили території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Вночі 24 березня росіяни здійснили масований удар по Сумській області, внаслідок якого загинули двоє та поранено 10 людей.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, під нічні обстріли з різних видів зброї потрапили території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

"Масовано було обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 прильотів) та зі ствольної артилерії (20 прильотів). Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинули двоє осіб, поранено - 9. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду, травмовано одну людину.

По с. Вири Річківської громади окупанти здійснили авіаційний удар та удар дроном-камікадзе, в результаті пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи.

Також по с. Річки здійснено артилерійський обстріл: внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

"Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарську техніку. Також вночі був обстріл Новослобідської громади. На щастя, без наслідків", - додали в ОВА.

Атака Росії вночі 24 березня - актуальне

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 24 березня російські війська атакували Україну.

Стало відомо, що під ударом опинився Кривий Ріг Дніпропетровської області. Влада повідомила, що є попадання 5 БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що 24 березня Росія била по Україні дронами, ракетами і керованими авіаційними бомбами.