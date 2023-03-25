Ворог використовував міномети, гранатомети, артилерію.

Упродовж дня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили обстріли території шести громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.

"Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів - 10 прильотів. Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл - 4 прильоти. Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади. Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 прильотів). Новослобідська громада: був мінометний обстріл - 2 прильоти. Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл - 2 прильоти", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В ОВА зазначили, що унаслідок обстрілів минулося без втрат та руйнувань.

Ситуація в Сумській області під час війни з Росією - зараз це треба знати

Росіяни постійно обстрілюють територію Сумської області з різного озброєння, у тому числі з самохідних артилерійських установок та мінометів. Вороги також атакували регіон з неба.

Зокрема, 24 березня стало відомо, що російські винищувачі Су-35 у ніч на 24 березня випустили по регіону 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П, загинули дві особи, а 10 - поранено.

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