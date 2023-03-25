Упродовж дня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили обстріли території шести громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.
"Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів - 10 прильотів. Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл - 4 прильоти. Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади. Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 прильотів). Новослобідська громада: був мінометний обстріл - 2 прильоти. Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл - 2 прильоти", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що унаслідок обстрілів минулося без втрат та руйнувань.
Ситуація в Сумській області під час війни з Росією - зараз це треба знати
Росіяни постійно обстрілюють територію Сумської області з різного озброєння, у тому числі з самохідних артилерійських установок та мінометів. Вороги також атакували регіон з неба.
Зокрема, 24 березня стало відомо, що російські винищувачі Су-35 у ніч на 24 березня випустили по регіону 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П, загинули дві особи, а 10 - поранено.