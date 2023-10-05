Зламано російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Українська ІТ-армія зупинила роботу найбільших російських аеропортів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується.

"Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo. Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські? ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян. Перемога буде за Україною, зокрема й у кіберпросторі", - зазначив Федоров.

Цікаві новини про досягнення IT-армії - сьогодні це варто знати

IT-армія України - спільнота IT-фахівців, яка об'єднала як українських, так і іноземних професіоналів. Була створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входять понад 200 тис. волонтерів.

Раніше українська IT-армія здійснила успішну DDoS-атаку на російську митницю. Також було атаковано найбільшого російського провайдера "Триколор" та сервіс бронювання готелів TVIL.RU.

Крім того, українська ІТ-армія здійснила кібератаку на клієнтів "Сбербанку" та банку "Тинькофф". Зламала російський платіжний сервіс та одного з найбільших платіжних інтернет-провайдерів Росії, компанію Payonline, атакувала російський комерційний банк "Росбанк", через що його російські клієнти зіштовхнулись з "труднощами" в роботі додатків, інтернет-банку та сайту. Також вона атакувала портал державних та муніципальних послуг Москви.

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