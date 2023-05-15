На Москві жаліються про збій державних послуг через роботу українських спеціалістів.

Сьогодні, 15 травня, українська ІТ-армія атакувала портал державних та муніципальних послуг Москви. Про це повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Масква палала, Масква топилась, а тепер палає одне місце її мешканців бо портал державних та муніципальних послуг Червонноцеглинної (https://uslugi.mosreg.ru/) пішов слідом за своїм плавучим омонімом. Питання тільки в тому, чи випустить "Укрпошта" нову марку на цю тему?", - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, один із російських користувачів під ніком Виктор пожалівся на "Бардак у роботі з державним сайтом". За його словами, через збій не може записати дитину до спортивної секції. "А записувати пропонують через сайт. Ми програмісти чи що? Витрачати свій час на цей бардак?", - пожалівся житель Москви.

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"IT-армія" України - що про неї відомо

"IT-армія" України - спільнота IT-фахівців, яка об'єднала як українських, так і іноземних професіоналів. Була створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу "ІТ-армії" входять понад 200 тис. волонтерів.

1 березня українська IT-армія здійснила успішну DDoS-атаку на російську митницю.

5 березня було атаковано найбільшого російського провайдера "Триколор" та сервіс бронювання готелів TVIL.RU.

Крім того, 7 березня українська ІТ-армія здійснила кібератаку на клієнтів "Сбербанку" та банку "Тінькофф". Вони не могли розрахуватись картками по всій країні.

8 березня українська ІТ-армія зламала російський платіжний сервіс та одного з найбільших платіжних інтернет-провайдерів Росії, компанію Payonline.

Також 13 березня українська ІТ-армія атакувала російський комерційний банк "Росбанк", через що його російські клієнти зіштовхнулись з "труднощами" в роботі додатків, інтернет-банку та сайту.