Також за добу було знищено, зокрема 33 артилерійські системи та 11 бойових броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нові втрати російських окупантів, які прийшли з війною на українську землю, зокрема, знищено понад півтисячі загарбників.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 269 тис. 760 (+550 за добу) осіб.

Ворожих танків за цей період було знищено 4 тис. 568 (+8) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 778 (+11), артилерійських систем – 5 тис. 872 (+33), реактивних систем залпового вогню - 764 (+4).

Відео дня

Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 515 (+3), літаків – 315, гелікоптерів – 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 645 (+17), крилатих ракет – 1 тис. 455.

Також кораблів/катерів було знищено 19 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 8 тис. 413 (+43), а спеціальної техніки - 881 (+4). У Генштабі додали, що усі дані ще уточнюються.

Сили оборони продовжують нищити окупантів

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 12 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Також підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Вас також можуть зацікавити новини: