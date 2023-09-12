Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Українська авіація та артилерія потужно вдарили по позиціях окупантів, знищено, зокрема, багато артилерії, повідомляє Генеральний штаб України у своєму ранковому зведенні.

Так, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Крім того, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

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Водночас Росія продовжувала тероризувати територію нашої держави обстрілами.

Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях ЗСУ, так і по цивільних об’єктах.

"Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну кремлю тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області", - повідомляють у Генштабі.

Крім того, зазначається, що минулої доби росія атакувала нашу державу 12 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Всі 12 ударних БпЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.

Новини війни

Як повідомляли аналітики ISW, українські сили оборони 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, а також в західній частині Запорізької області.

Росія 11 вересня здійснила комбіновану атаку на Кривий Ріг ракетами та "Шахедами". У Криворізькому районі сталася пожежа. Також пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

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