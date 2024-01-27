Наразі є два серйозні напрямки - Синьківка і Табаївка.

На Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", - заявив він.

Він зазначив, що ворог обстріляв близько 15 населених пунктів – Харківський, а також Чугуївський район – місто Вовчанськ і населені пункти поблизу кордону. Також Куп’янськ був обстріляний із артилерії, одна людина була поранена.

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За словами Синєгубова, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинула 21 людина в Харківській області, у тому числі дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей. За даними ОВА, за січень через дії загарбників пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області.

Голова ОВА також не виключив, що росіяни можуть відновити наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

Ситуація на Куп'янському напрямку - що відомо

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 13 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, але успіху не мав.

Раніше повідмлялося, що 21 січня російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового. Водночас, як зазначав військовий експерт Владислав Селезньов, відхід ЗСУ від села Крохмального не створює загроз ні для Куп'янська, ні для оточення угруповання Сил оборони у цьому районі.

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