Крохмальне раніше було окупованою територією і його відбили під час Харківського наступу.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо запевняє, що захоплення окупантами населеного пункту Крохмальне на Харківщині не становить загрози для сусідніх підрозділів.

"Крохмальне - це населений пункт, у якому до широкомасштабної війни проживало 45 осіб, це, мабуть, 5 будинків. І ці будинки були зруйновані окупантами. Наша основна мета - уберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. І я думаю, що те, що відбулось, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Фітьо зазначив, що Крохмальне раніше було окупованою територією і його відбили під час Харківського наступу.

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Також він розповів, що за 20 днів січня в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" (від Купʼянська Харківської області до Нью-Йорка на Донеччині) було знищено 120 ворожих танків, 218 броньованих машин та 178 гармат і мінометів різних калібрів, також 7055 окупантів було вбито або поранено.

Захоплення Крохмального - що відомо

Як йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового.

Кадри з геолокацією показали, що російські окупанти просунулися в районі Куп'янська і Кремінної. Крім того, позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Синківки та Петропавлівки.

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