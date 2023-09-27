Крым того, Сили оборони відбили атаки противника в районі Сєверного Донецької області та Новодарівки Запорізької області

Окупанти за минулу добу атакували на трьох напрямках фронту, але найгарячіше було під Мар’їнкою. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Зазначається, що найбільш інтенсивні атаки противник здійснив на Мар’їнському напрямку. Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

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На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Також на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Ситуація на південному фронті

Як повідомляли аналітики ISW, на півдні елітні підрозділи російської армії продовжують деградувати під тиском атак українських Сил оборони, які, швидше за все, вже досягли околиць Новопрокопівки.

Крім того, між російськими підрозділами, що діють на передовій і в тилу західної частини Запорізької області, зростає міжетнічна напруженість. Це, як зазначають аналітики, також може поставити під загрозу цілісність російської оборони і згуртованість підрозділів.

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