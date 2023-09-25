Зокрема, це станеться, якщо російські сили не мають необхідних резервів, у ЗСУ залишиться достатньо потужності, щоб продовжувати наступ після виснаження сил РФ і наступна оборонна лінія окупантів не так добре замінована і укріплена.

Існує три ключові умови, за яких ЗСУ зможуть досягти значного прориву на південній лінії фронту, йдеться в новому звіті Американського Інституту вивчення війни.

Зокрема, зазначають аналітики, значний в оперативному відношенні прорив на півдні буде можливий за таких умов:

російські сили не мають необхідних резервів і бойової потужності для підтримки російської оборони в західній частині Запорізької області;

українські сили збережуть достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової потужності Росії;

Російські оборонні позиції за поточним районом бойових дій не так сильно заміновані і не так добре підготовлені, як укріплення, які українські сили прорвали.

Хоча аналітики наголошують, що цього не станеться, якщо будь-яке з цих припущень є недійсним, проте є ознаки того, що ці припущення залишаються в силі на момент написання звіту.

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"ISW продовжує вважати, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих на заході Запорізькій області, щоб повністю укомплектувати її ешелоновану оборону, і що українські сили повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані. Операції України в Бахміуті утримували російські війська на сході України і далеко від південного фронту, а також допомогли запобігти створенню стратегічного резерву", - пишуть аналітики.

У ISW при цьому відзначають, що залишається неясним, чи є в українських сил достатньо резервних сил і бойової потужності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки російська оборона не буде прорвана, щоб ефективно використовувати оперативний прорив. Також залишається неясним, наскільки заміновані і добре підготовлені російські позиції на південь від поточного району бойових дій.

"Український контрнаступ знаходиться в надзвичайно динамічній фазі, і ISW не готовий дати який-небудь впевнений прогноз розвитку подій", - пишуть аналітики.

При цьому наголошується, що слід проявити терпіння до плану української кампанії і очікувати, що контрнаступ України продовжиться до зими 2023 року і до весни 2024 року.

"Україні не обов'язково здійснювати раптовий і різкий глибокий прорив, щоб домогтися успіху", - підкреслюють в ISW.

Ситуація на Південному фронті

Раніше в Генштабі повідомили, що в районі Вербового Запорізької області ЗСУ витісняють противника з займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

Аналітики ISW вважають, що одночасні наступальні дії Збройних сил України в районі Бахмута і на півдні країни не дають окупаційним військам РФ сформувати додаткові сили. Загарбники змушені перерозподіляти свої нові резерви для спроб стримати просування сил оборони.

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