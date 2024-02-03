У цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

У Росії створили із ув’язнених росіян, завербованих на війну проти України, новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".

Як повідомляє Центр національного спротиву, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

Зазначається, що командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство екс-поліцейський.

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"В даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу СОБР "Ахмата", що є складовою Росгвардії", - повідомляють у ЦНС.

Мобілізація в Росії

У Росії триває тільова мобілізація, мова йде про десятки тисяч людей на місяць. Російська влада зараз утрималися від нової публічної хвилі масової мобілізації, зокрема, через те, що бояться певного громадського обурення. Нещодавно українська розвідка розкрила масштаби мобілізації в Росії. Щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб, тобто близько 30 тисяч на місяць.

Також повідомлялося, що у Росії колишніх ув'язнених, які підписали на півроку контракт з Міноборони РФ, погрозами змушують його продовжити.

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