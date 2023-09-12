ЗСУ відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області, а також мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного.

Російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.

В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ворог завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області; Надії, Новоєгорівки, Діброви та Білогорівки Луганської області.

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"Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Водночас в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів також постраждали понад 15 населених пунктів.

"Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників у районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області", - повідомили у Генштабі.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів там постраждали понад 20 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Водночас ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій українських військ.

"Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів.

"Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу", - зауважили у Генштабі.

Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області та здійснили понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що ЗСУ 11 вересня провели наступальні операції щонайменше на одній ділянці фронту та просунулися на чотирьох напрямках.

Так, згідно зі звітом, Сили оборони України 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій та Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, а також в західній частині Запорізької області.

Як відзначають аналітики, українські військові заявили, що за останній тиждень звільнили два квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та домоглися успіхів в районі Кліщіївки та Андріївки, на південний захід від Бахмута.

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