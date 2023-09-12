Українські сили оборони 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях.

Українські війська 11 вересня провели наступальні операції як мінімум на одній ділянці фронту і просунулися на чотирьох напрямках, повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни.

Відзначається, що українські сили оборони 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, а також в західній частині Запорізької області.

Як відзначають аналітики, українські військові заявили, що за останній тиждень українські сили звільнили 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку і домоглися успіхів в районі Кліщіївки і Андріївки, на південний захід від Бахмута.

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Також заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку відвоювали в цілому 4,8 квадратних кілометри, зокрема південніше Роботиного і західніше Вербового.

Водночас аналітики ISW зазначають, що російські війська 11 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та східного кордону Запорізької області та на заході Запорізької області.

Ситуація на фронті

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 11 вересня повідомила, що українські військові зайняли частину населеного пункту Опитне Донецької області. Опитне знаходиться неподалік від окупованого Донецька і всього в декількох кілометрах від Донецького аеропорту.

За даними українських захисників, ЗСУ поступово продавлюють російську оборону на півдні, розширюючи лінію фронту. Водночас окупанти намагаються контратакувати в районі Роботиного на Запорізькому напрямку.

Водночас Генштаб у вечірньому зведенні за 11 вересня повідомив, що обстановка на фронті складна. На Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках українські військові відбили ворожі атаки.

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