При цьому українські сапери відзначають, що в питаннях мінування їх можливості серйозно поступаються російським.

На тлі різкого скорочення допомоги з боку Заходу і провалу контрнаступу Україна перейшла до розробки оборонної стратегії і зайнялася будівництвом власної "лінії Мажино", що імітує тактику, яку Росія використовувала на Запоріжжі, щоб зупинити минулорічний контрнаступ ЗСУ

Іспанське видання El Mundo поспілкувалося в районі Оріхова з українськими військовими, які вже займаються створенням оборонних укріплень. За їх словами, йде будівництво вже другої лінії оборони.

"Це не суцільна лінія, як російська. Ми встановлюємо оборонні точки на височинах", - заявив виданню один з українських військових.

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При цьому, пише видання, один з саперів поскаржився на те, що в питаннях мінування їх можливості серйозно поступаються російським.

"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.

Як підкреслює El mundo, хоча Зеленський і його радники відмовляються публічно визнавати, що будь-який гіпотетичний план наступу української армії залежить від чергової великої партії допомоги від союзників Києва, безумовно можна сказати те, що як на півночі, так і на південному сході війська отримали єдиний наказ: "утримувати лінію".

Що таке "лінія Мажино"

Лінія Мажино - система французьких укріплень (будувалася в 1929-1934 рр.; удосконалювалася до 1940 р.) на кордоні з Німеччиною. Загальна протяжність становила близько 400 км. До складу лінії Мажино входило 39 дотів, 70 бункерів, 500 артилерійських і піхотних блоків, 500 казематів, а також бліндажі і пункти спостереження.

Ситуація на фронті - що відомо

За минулу добу сталося 70 бойових зіткнень, з них третина на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони за минулу добу відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка і ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області", – сказано в повідомленні.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

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