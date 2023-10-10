Водночас українські війська просунулися на півдні та сході, незважаючи на погіршення погодних умов.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції та 9 жовтня просунулися на заході Запорізької області та поблизу Бахмута. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), водночас російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя, Запорізької області і, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил з метою захисту від українських контрнаступальних операцій.

Зазначається, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

За свідченнями російських воєнкорів, дощі погіршили видимість на півдні України, перешкоджаючи операціям російських і українських розвідувальних безпілотників, а крім того, стверджується, що ґрунт став багнистим і перешкоджає відстежуваному руху транспортних засобів, хоча земля ще не настільки замулилася, щоб перешкоджати руху транспортних засобів.

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"Точні умови, ймовірно, відрізняються вздовж лінії фронту, хоча погодні умови загалом погіршуються. Речник Східного угруповання військ Збройних сил України капітан Ілля Євлаш повідомив, що через сильні опади російські війська на куп’янсько-лиманському напрямку зменшують ставку на авіацію та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські війська на півдні посилили локальні наступальні операції. Як зазначають аналітики, вони атакують на рівні батальйону або менше, що вказує на те, що ці операції, ймовірно, є тактичними та мають на меті відтягнути та стиснути українські сили на південь від Гуляйполя, а не далі на захід у Запорізькій області.

Крім того, російське військове командування нещодавно реорганізувало Південне угруповання військ для дій на двох напрямках: Маріупольському напрямку на заході Донецької області; і на бердянському напрямку на заході Донецької та сході Запорізької областей, де російські війська зосередили найбільше та найякісніших сил.

Аналітики зазначають, що російське військове командування визначило першочергове виділення додаткових нових сил і засобів Південному угрупованню військ перед іншими угрупованнями.

Ситуація на фронті

Раніше прес-секретар Східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що на сході знизилась активність бойових зіткнень через інтенсивні опади, але ворог намагатиметься інтенсифікувати тут свої зусилля у найближчі тижні.

Крім того, українські захисники зробили важливий крок до напівоточення Бахмута. Як розповів військовий та політолог Кирило Сазонов, щоб узяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над двома автодорогами - перерізати трасу на Горлівку й взяти під вогневий контроль трасу на Лисичанськ.

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