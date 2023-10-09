Ворог намагатиметься інтенсифікувати тут свої зусилля у найближчі тижні, прогнозують у ЗСУ.

На сході знизилась активність бойових зіткнень через інтенсивні опади, але ворог намагатиметься інтенсифікувати тут свої зусилля у найближчі тижні, заявив прес-секретар Східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону єдиних новин.

"У зв’язку з інтенсивними рясними опадами, які останніми днями йдуть в смузі відповідальності східного угруповання військ, активність бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку знизилась. 11 зіткнень відулося за минулу добу, проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіаці ї впала. Якщо говорити про авіацію, то раніше йшлося про 1,5 десятка ударів за добу, а за минулу добу не відбулось жодного зі сторони противника", - сказав Євлаш.

Щодо оперативних даних він повідомив, що за добу в зоні відповідальності під час цих бойових зіткнень ліквідували 150 окупантів – це вбиті та поранені, а також 4 ворогів взяли в полон.

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"Противник акцентує зараз свою увагу поблизу Синьківки, Іваніквки та Макіївки. Намагається перекидати туди свої штурмові загони типу "Шторм-Z", різні стрілецькі батальони та танкові підрозділи. Проте успіхів не мають", - розповів Євлаш.

Він уточнив, що "Шторм-Z" - це батальони, які набирають з колишніх і дійсних зеків, а також військовослужбовців, які вчинили правопорушення. Тобто можна порівняти зі штрафбатом.

"Переважно їх посилають як розвідку, аби перевірити наші інженерні укріплення, інколи з метою виявити наші вогневі позиції. Проте, основну ударну силу вони не несуть, оскільки зазвичай погано підготовлені, серед них немає людей з фаховим досвідом, тобто люди без військового бекграунду, і використовуються як гарматне м’ясо", - зазначив Євлаш.

На запитання, чого очікують від РФ найближчим часом на східному фронті він відповів: "Поки остаточно не настане ожеледиця, до того часу росіяни намагатимуться інтенсифікувати свої зусилля, щоб досягти хоч би якихось успіхів. І ми знаємо про ці дії, готувалися до них. Ми готові до будь-якого розвитку подій".

Євлаш додав, що Сили оборони зараз мають частковий успіх поблизу Андріївки.

"Також відбиваємо постійні атаки поблизу Кліщіївки, Андріївки – противник акцентує увагу на цих населених пукнтах. Також щодня наші захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку. Це сотні метрів, які ми звільняємо від ворогів, закріплюємось. Поки що рано говорити про якісь конкретні цілі, про це можна буде говорити, коли наші хлопці досягнуть їх, закріпляться і зможуть продовжувати наступ далі", - сказав Він.

Генштаб про оперативну ситуацію з російським вторгненням - важливі новини

Вранці 9 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що Сили оборони України мають частковий успіх на Бахмутському напрямку біля Андріївки й Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку західніше села Вербове.

Повідомлялось про успішну ліквідацію 350 російських загарбників за минулу добу і загалом, станом на ранок втрати агресора вже склали орієнтовно 282 630 осіб від початку повномасштабного вторгнення. Також продовжується знищення ворожих складів з боєприпасими, військової техніки та штабів окупаційних сил.

У вечірньому зведенні Генеральний штаб повідомив, що від початку доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, тільки на Мар’їнському напрямку відбито 15 атак ворога. Обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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