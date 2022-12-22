Посіпаку Росії підірвали у районі "дівчини в шинелі", поділився депутат Херсонської облради.

У тимчасово окупованій Каховці в районі пам’ятника підірвали гауляйтера російських загарбників Андрія Штепу (прізвисько "Шнир").

Штепа "призначений" окупантами керувати кількома населеними пунктами Каховського району Херсонської області, про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у соціальній мережі Facebook.

"За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі "дівчини в шинелі" - це "Шнир". Вибачте за сленг, але такі вони - "цінні кадри" окупаційної влади", - повідомив Хлань.

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Депутат також зазначив, що гауляйтера підірвано у Каховці біля пам’ятника, який місцеві називають "дівчина в шинелі".

"..."Шнир" - місцеве прізвисько гауляйтера, якого росіяни призначили керувати Любимівкою й Василівкою Каховського району. Він же Андрій Штепа", - додав Хлань.

Він додав, що Штепа прислужував російським окупантам через продаж самогоному і наркотиків і охоче здавав загарбникам українських активістів.