У тимчасово окупованій Каховці в районі пам’ятника підірвали гауляйтера російських загарбників Андрія Штепу (прізвисько "Шнир").
Штепа "призначений" окупантами керувати кількома населеними пунктами Каховського району Херсонської області, про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у соціальній мережі Facebook.
"За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі "дівчини в шинелі" - це "Шнир". Вибачте за сленг, але такі вони - "цінні кадри" окупаційної влади", - повідомив Хлань.
Депутат також зазначив, що гауляйтера підірвано у Каховці біля пам’ятника, який місцеві називають "дівчина в шинелі".
"..."Шнир" - місцеве прізвисько гауляйтера, якого росіяни призначили керувати Любимівкою й Василівкою Каховського району. Він же Андрій Штепа", - додав Хлань.
Він додав, що Штепа прислужував російським окупантам через продаж самогоному і наркотиків і охоче здавав загарбникам українських активістів.