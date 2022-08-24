Партизани ліквідували зрадника, підірвавши його автомобіль.

Запорізькі партизани привітали окуповану Михайлівку з Днем Незалежності, підірвавши автомобіль з гауляйтером селища Іваном Сушком. До "призначення" зрадник був тамадою та підпрацьовував Дідом Морозом.

Про ліквідацію зрадника повідомляють проросійські Телеграм-канали.

Автівку Сушка підірвали близько 8 години ранку 24 серпня. Ймовірно, це зробили українські партизани.

Видання OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела повідомляє, що разом із Сушком в автомобілі на момент вибуху була дитина його коханки, яка теж співпрацювала з ворогом. Попередньо, дитина вижила, колаборант загинув.

Ліквідацію Сушка підтвердив "член головної ради ВДА Запорізької області" Володимир Рогов.

"Вбито голову Михайлівки Івана Сушка. Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВДА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко. Під сидіння автомобіля керівника населеного пункту підклали вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху Івана Сушка було поранено і в критичному стані доставлено до лікарні, де незабаром помер", - заявив Рогов.

Сушко став гауляйтером Михайлівки наприкінці квітня 2022 року. У 2015 році він балотувався у депутати селищної ради від партії "Опозиційний блок".

До "призначення" Сушко працював тамадою та підпрацьовував Дідом Морозом.

Як повідомляв УНІАН, ранішец тимчасово окупованому Хе рсоні в автомобілі підірвали помічника головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо Ігоря Телегіна.

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